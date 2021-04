Brasil se torna o país com mais mortes por Covid-19 nas Américas em relação à população

Sputnik - O Brasil ultrapassou Estados Unidos, México e Peru e se tornou o país com mais mortes por COVID-19 do continente americano em relação à sua população total.

Após o avanço da pandemia no país nas últimas semanas, o Brasil agora tem 1.756 mortes a cada um milhão de habitantes. Peru (1.722), EUA (1.731) e México (1.646) aparecem logo na sequência neste ranking.

Os dados são do site Our World in Data, conforme noticiado pelo G1.

Depois dos quatro países, os piores colocados com mais mortes por COVID-19 proporcionais à população são: Panamá (1.434), Colômbia (1.342), Chile (1.317), Argentina (1.310), Bolívia (1.083) e Equador (1.003).

Na média, a América do Sul registra 1.445 mortes a cada um milhão de habitantes. Já a América do Norte tem média de 1.406 óbitos.

Em números absolutos, os EUA continuam sendo o país com mais vítimas da doença no mundo, com 567 mil óbitos. O Brasil vem logo depois, com 373 mil, seguido pelo México, com 212 mil.

No ranking mundial de óbitos a cada um milhão de habitantes, o Brasil ocupa a 13ª posição.

