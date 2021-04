Marco Aurélio Carvalho explica porque decisão do STF confirma inocência de Lul

O advogado Marco Aurélio Carvalho, coordenador do grupo Prerrogativas, explica que, “com a anulação dos processos conduzidos pelo ex-juiz Sérgio Moro, Lula confirma sua inocência e volta a ter o direito de se candidatar às próximas eleições presidenciais” edit

“Ao Presidente Lula devem ser aplicadas as mesmas regras que se aplicam a qualquer brasileiro. O direito a um juiz insuspeito, a um juiz competente, ao devido processo legal e à presunção de inocência”, disse Aurélio.

Ele elucida que, “com a anulação dos processos conduzidos pelo ex-juiz Sérgio Moro, Lula confirma sua inocência e volta a ter o direito de se candidatar às próximas eleições presidenciais”.

“Estas condições lhe foram devolvidas ( inocência e direitos políticos) , mas infelizmente não lhe será devolvida uma hora sequer dos 580 dias de prisão injusta e criminosa à qual foi indevidamente submetido”, ressalta o advogado.

