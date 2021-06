Bolsonaro após Brasil passar de 480 mil mortes: "O milagre para termos poucos óbitos é o remédio da malária e o do piolho"

Em live nas redes sociais, Jair Bolsonaro volta a citar parecer já desmentido pelo TCU: trabalho com “fortes sinalizações” de que houve supernotificação de mortes por Covid. O “milagre” para o Brasil ter “poucos óbitos” foi o tratamento precoce, repetiu edit

247 - Jair Bolsonaro voltou a defender o ineficaz tratamento precoce contra a Covid-19, nesta quinta-feira, 10, em live nas redes sociais, no dia em que o Brasil ultrapassou a marca de 480 mil mortos oficiais pela doença.

Ele declarou que o “milagre” para o Brasil ter “poucos óbitos” foi o tratamento precoce foi o tratamento precoce. "Talvez eu tenha sido o único chefe de estado no mundo a apostar nisso, mas não apostei nisso de graça, não foi um chute da minha cabeça", argumentou em live.

Ainda, reforçando o que afirmou em discurso no Palácio do Planalto mais cedo, Bolsonaro novamente citou parecer falso - já desmentido pelo Tribunal de Contas da União (TCU) - segundo o qual cerca de 50% das mortes por Covid-19 em 2020 tiveram outras causas. O auditor da Corte que tentou inserir os dados no sistema foi afastado.

Ele afirmou que trabalha com “fortes sinalizações” de que houve supernotificação de mortes pelo novo coronavírus no país.

As principais suspeitas, no entanto, é que haja subnotificação de casos e óbitos por Covid-19 no país, uma vez que o Brasil é um dos países que menos testa contra a doença.

