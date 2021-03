Bolsonaro demitiu Azevedo e Silva para ampliar controle sobre as Forças Armadas

De acordo com Caio Junqueira, da CNN Brasil, Bolsonaro está insatisfeito com o distanciamento das Forças Armadas em relação a seu governo edit

247 - Jair Bolsonaro demitiu nesta segunda-feira (29) o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, segundo Caio Junqueira, da CNN Brasil, porque está insatisfeito com o distanciamento das Forças Armadas em relação a seu governo.

Bolsonaro aproveitou as recentes mudanças ministeriais, com a saída de Eduardo Pazuello da Saúde para a chegada de Marcelo Queiroga e com o pedido de demissão de Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, para mexer também no comando da Defesa.

O atual ministro da Casa Civil, Braga Netto, é cotado para assumir o posto.

Azevedo e Silva soube da decisão em reunião com Bolsonaro no início da tarde e deixou o encontro contrariado.

