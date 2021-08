'Bolsonaro está se isolando com ataque às instituições', diz FHC

"Ele está se isolando, demonstrando um ímpeto autoritário que imagino que não seja o sentimento real da maioria dos brasileiros", avaliou o ex-presidente em evento com a participação de Temer e ministros do STF edit

247 - O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou nesta sexta-feira (6) que Jair Bolsonaro está "se isolando" com os recentes ataques contra o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A declaração de FHC ocorreu durante evento em São Paulo com a participação do ex-presidente Michel Temer e de ministros do STF, como Luís Roberto Barroso e Gilmar Mendes.

"Acho lamentável que o presidente ataque instituições, principalmente se tratando das instituições que ele criticou, que merecem respeito. Eu não vejo que exista um movimento na sociedade brasileira que favoreça tal posição. Acho que ele está se isolando, demonstrando um ímpeto autoritário que imagino que não seja o sentimento real da maioria dos brasileiros".

A tensão entre Bolsonaro e o Judiciário vem em uma crescente, com diversos ataques por parte do ocupante do Palácio do Planalto principalmente contra Barroso, que se coloca na oposição à bandeira do voto impresso defendida pelo governo.

Na quinta-feira (5), o presidente do STF, ministro Luiz Fux, leu uma dura nota contra Bolsonaro e cancelou uma reunião que faria com os chefes dos Três Poderes. Bolsonaro, claro, reagiu.

