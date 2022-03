Chanceler brasileiro diz que sanções contra a Rússia são ‘inapropriadas’

“O Brasil não está de acordo com a aplicação de sanções unilaterais e seletivas", disse o ministro Carlos França edit

247 - O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Carlos França, classificou como “inapropriadas” as sanções econômicas aplicadas por diferentes países à Rússia por conta do conflito na Ucrânia.

“O Brasil não está de acordo com a aplicação de sanções unilaterais e seletivas. Essas medidas, além de ilegais perante o direito internacional, preservam concretamente os interesses urgentes de alguns países, como o fornecimento de petróleo e gás a nações europeias”, afirmou o ministro durante audiência pública no Senado, nesta quinta-feira (24).

O chanceler ainda falou sobre a decisão de não orientar brasileiros a deixar a Ucrânia antes da guerra. Segundo ele, a medida se deu por um pedido das autoridades ucranianas, que consideravam prematuras as recomendações nesse sentido.

Com voto favorável do Brasil, a assembleia da Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou nesta quinta-feira (24) uma resolução que responsabiliza a Rússia pela crise humanitária na Ucrânia.

A Otan segue enviando armas à Ucrânia e avisou que instalará bases na fronteira com o país.

