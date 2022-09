Comício ilegal de Bolsonaro no velório da rainha Elizabeth revolta internautas

Internautas demonstraram indignação com o discurso eleitoral proferido por Jair Bolsonaro na sacada da embaixada do Brasil em Londres edit

Apoie o 247

ICL

247 - O comício feito por Jair Bolsonaro (PL) na sacada da embaixada brasileira em Londres causou revolta nas redes sociais. Bolsonaro, que viajou oficialmente à capital da Inglaterra para participar do funeral da Rainha Elizabeth II, utilizou o momento para fazer campanha e gravar imagens que foram divulgadas por meio das redes sociais.

Ele desembarcou em território britânico neste domingo (18) acompanhado pela primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e pelo chefe da assessoria internacional do Palácio do Planalto, Filipe Martins. Além deles, também integram a comitiva o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o chefe da comunicação da campanha de Bolsonaro à reeleição, Fábio Wajngarten, que também é ex-chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social do Palácio do Planalto.

O pastor bolsonarista Silas Malafaia também acompanhou o atual ocupante do Palácio do Planalto na viagem junto com o padre Paulo Antônio de Araújo, sacerdote da Igreja Católica. A relação oficial de integrantes da comitiva ainda não foi divulgada.

A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), apontou que Jair Bolsonaro cometeu abuso de poder político e econômico ao utilizar sua viagem oficial a Londres para fazer campanha eleitoral.

Veja postagens sobre o assunto.

Que o energúmeno faria a gente passar vergonha em Londres já era sabido, mas viajar com dinheiro do contribuinte, levando na bagagem um pastor que não tem qq função pública, é dar um tapa na cara de toda a população brasileira. September 18, 2022

Gostaria de ver a mídia tradicional mostrando e explicando que Bolsonaro fez discurso fascista em Londres. pic.twitter.com/g7Yphe9pGB — Carlos Alberto Jr. (@cajr1569) September 18, 2022

Uma semana o pastor Silas Malafaia banca trio elétrico no Rio pro Jair discursar. Na outra semana levam o pastor na comitiva presidencial que foi pra Londres no funeral da Rainha Elizabeth II. Deve ser coincidência né? pic.twitter.com/3a2D6L3FuG — Desmentindo Bolsonaro (@desmentindobozo) September 18, 2022

Quantos chefes de Estado e de governo convidados a comparecer ao funeral da rainha estão usando a viagem a Londres para fazer campanha eleitoral ? — Marcelo Lins (@MarceloLins68) September 18, 2022

Vergonha internacional!

Bolsonaro usa embaixada em Londres pra comício.

Apoiadores dele xingaram e fizeram gestos obscenos para grupo que levou faixa lembrando que ele é "eco criminal". Polícia teve que intervir.

Isso no meio do funeral da Rainha.

Lula vai derrotar o delinquente! pic.twitter.com/xKImxCQPJX — Paulo Teixeira 1398 (@pauloteixeira13) September 18, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.