"Descarado": Gleisi aponta abuso de poder político e econômico de Bolsonaro em viagem a Londres

"Faz campanha eleitoral numa viagem oficial, custeada com recursos públicos", afirmou a presidente do PT edit

247 - A presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PT), apontou neste domingo (18) que Jair Bolsonaro (PL) comete abuso de poder político e econômico ao utilizar sua viagem oficial a Londres - para o funeral da rainha Elizabeth II - para fazer campanha eleitoral.

"Bolsonaro é muito descarado! Faz campanha eleitoral numa viagem oficial, custeada com recursos públicos. Usa a embaixada do Brasil em Londres para fazer ato. Viajam com o presidente pessoas que não são agentes públicos, mas cabos eleitorais dele. Abuso de poder político e econômico!", declarou.

