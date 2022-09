"Debates deveriam ser notícia pelas propostas, não por ataques contra mulheres", diz Lula após agressão a Vera Magalhães

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Lula (PT) se pronunciou na manhã desta quarta-feira (14) sobre o episódio de agressão verbal e de assédio contra a jornalista Vera Magalhães.

Vera foi acossada pelo deputado estadual Douglas Garcia (Republicanos-SP) após um debate entre candidatos a governador de São Paulo na noite de terça-feira (13).

Lula se disse "triste" com o caso. "Triste com o desrespeito contra a jornalista Vera Magalhães por um deputado bolsonarista no debate de São Paulo. Debates deveriam ser notícia pelas propostas, não por ataques contra mulheres jornalistas, promovidos por quem vive do ódio e não gosta da democracia".

Candidato a governador de São Paulo, Fernando Haddad (PT) cobrou a cassação do mandato do parlamentar. Também candidato, Tarcísio de Freitas (Republicanos) pediu desculpas à Vera, apesar de ter tirado uma foto abraçando Douglas Garcia momentos antes. Foi a campanha de Tarcísio que cedeu ao deputado uma credencial para que ele pudesse participar do evento.

O Grupo Prerrogativas, formado por advogados e juristas, também se manifestou sobre o caso: "é sintomático que tais ataques majoritariamente se destinem a jornalistas mulheres, o que denota o machismo e a misoginia inerentes ao bolsonarismo. Também é sintomático que as agressões verbais do presidente da República usualmente sejam emuladas por seus apoiadores de maneiras ainda mais violentas"

