FENAJ e Sindicato de SP repudiam agressão de deputado à jornalista Vera Magalhães

247 - A Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ), por meio da sua Comissão de Mulheres Jornalistas, e o Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo (SJPSP) repudiou a agressão sofrida pela jornalista Vera Magalhães, nesta terça-feira (13), durante um debate entre candidatos a governador de São Paulo.

A jornalista foi agredida verbalmente pelo deputado Douglas Garcia (Republicanos-SP). Douglas foi ao evento com uma credencial cedida pela campanha de Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato ao governo de São Paulo.

“O ataque misógino à jornalista soma-se aos tantos já protagonizados por apoiadores de Jair Bolsonaro (PL), e pelo próprio presidente, e representa não só uma violência contra todas as mulheres e contra toda a categoria dos jornalistas, mas também mais um grave atentado à Democracia em nosso país”, diz a nota.

A Fenaj condenou os sucessivos ataques à jornalista, que vem sendo alvo de bolsonaristas desde o debate com os presidenciáveis em agosto, na TV Bandeirantes. Dias após, no 7 de setembro, apoiadores do presidente penduraram um cartaz imenso com ofensas à apresentadora.

“Vera tem sido alvo de bolsonaristas desde que fez uma pergunta ao presidente Jair Bolsonaro durante o debate presidencial no fim de agosto e foi atacada por ele. Durante o ato de 7 de Setembro no Rio de Janeiro, convocado por Bolsonaro e com presença dele, um grupo já havia pendurado um cartaz com a foto e ofensas à apresentadora em um trator”, diz a nota.

Além do apoio irrestrito à jornalista, a entidade também pediu a cassação do mandato do deputado estadual de São Paulo, Douglas Garcia.

Leia a nota na íntegra:

A Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ), por meio da sua Comissão de Mulheres Jornalistas, e o Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo (SJPSP) soma-se às demais vozes no veementemente repúdio a mais uma agressão à jornalista Vera Magalhães.

A profissional foi atacada pelo deputado bolsonarista Douglas Garcia, na noite de ontem (13/09), no Memorial da América Latina, em São Paulo, onde o candidato a deputado federal pelo Republicanos assistia ao debate entre candidatos ao governo do Estado.

Com celular em punho, o deputado, que fazia parte da comitiva do ex-ministro e candidato Tarcísio de Freitas (Republicanos), foi para cima da apresentadora afirmando que ela é “uma vergonha para o jornalismo” e questionando o valor do seu contrato de trabalho. Vera teve de sair escoltada do local do evento.

O ataque misógino à jornalista soma-se aos tantos já protagonizados por apoiadores de Jair Bolsonaro (PL), e pelo próprio presidente, e representa não só uma violência contra todas as mulheres e contra toda a categoria dos jornalistas, mas também mais um grave atentado à Democracia em nosso país.

Vera tem sido alvo de bolsonaristas desde que fez uma pergunta ao presidente Jair Bolsonaro durante o debate presidencial no fim de agosto e foi atacada por ele. Durante o ato de 7 de Setembro no Rio de Janeiro, convocado por Bolsonaro e com presença dele, um grupo já havia pendurado um cartaz com a foto e ofensas à apresentadora em um trator.

Expressamos nosso irrestrito apoio e total solidariedade à colega Vera Magalhães e exigimos a imediata cassação do deputado estadual de SP, Douglas Garcia, bem como sua responsabilização pela Justiça. Não podemos mais assistir a essa escalada do Estado de barbárie! Basta!

Basta de ataques às Jornalistas!

Basta de violência contra as mulheres!

Brasília, 14 de setembro de 2022

Federação Nacional dos Jornalistas – FENAJ

Comissão Nacional de Mulheres da FENAJ

Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo

