Justiça determina bloqueio de contas do deputado bolsonarista Douglas Garcia

247 - A Justiça paulista determinou o bloqueio das contas bancárias do deputado estadual bolsonarista Douglas Garcia (Republicanos-SP) pelo fato do parlamentar ter sido condenado indenizar em R$ 43 mil duas mulheres incluídas por ele em dossiê antifascista que expôes os dados pessoais de quase mil pessoas ligadas ao movimento antifascista no Brasil. Segundo a coluna de Rogério Gentile, no UOL, as contas “estavam vazias, sem ter nem mesmo um real”.

O bloqueio foi determinado pelo juiz Miguel Ferrari Júnior após o parlamentar descumprir a ordem de pagamento por danos morais expedida pela Justiça. Na decisão, o magistrado também determinou a atualização dos valores, além do pagamento de multa e dos honorários dos advogados das mulheres.

O deputado Douglas Garcia foi expulso na noite da terça-feira (13) do debate realizado pelo UOL em parceria com a Folha de S. Paulo e a TV Cultura, após agredir verbalmente e tentar intimidar a jornalista Vera Magalhães. Ele é considerado um nome forte do chamado gabinete do ódio, responsável por disseminar ataques e fake news contra adversários do governo Jair Bolsonaro (PL).

