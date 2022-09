Deputado que atacou Vera Magalhães é nome influente no bolsonarismo e já foi citado como um dos cabeças do gabinete do ódio

Douglas Garcia (Republicanos) é influente no bolsonarismo considerado nome forte do gabinete do ódio, edit

247 - O deputado estadual bolsonarista Douglas Garcia (Republicanos) seguiu o exemplo de Jair Bolsonaro (PL) e hostilizou a jornalista Vera Magalhães durante um debate entre candidatos a governador de São Paulo na noite desta terça-feira (13). A situação chegou ao ponto de o diretor de Jornalismo da TV Cultura, Leão Serva, ter que interceder a favor da colega, tomar o celular do deputado e arremessar longe: "

Garcia é influente no bolsonarismo e considerado nome forte do gabinete do ódio, como aponta reportagem do Congresso em Foco sobre relatórios do STF que investigou a organização: “Alexandre Frota disse em depoimento saber da existência de “grupos responsável pela criação e disseminação de notícias falsas, ataques e mensagens de ódio a figuras e instituições públicas”. Ele seria um dos alvos desses grupos. Frota mencionou um grupo que funcionaria na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) no gabinete do deputado estadual Douglas Garcia (Republicanos); outro chamado “Carteiro Reaça” organizado pelo deputado estadual Gil Diniz (PL), que foi assessor de imprensa do presidente Jair Bolsonaro quando era deputado federal. Haveria ainda, segundo Frota, outro grupo chamado “Vapor Waves”, que coordenaria diversas contas nas redes sociais.”

