Frentes de esquerda se reúnem para marcar nova agenda de mobilizações contra Bolsonaro

247 - A Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo, das quais participam os principais partidos de esquerda, movimentos sociais, centrais sindicais e sindicatos, se reúnem neste sábado, 26, para marcar uma nova agenda de mobilizações contra o governo de Jair Bolsonaro, por um auxílio emergencial maior e permanente durante toda a pandemia e por vacinação contra a Covid-19, entre outras reivindicações.

A reunião vai ocorrer às 17 horas e pode antecipar as manifestações marcadas para o dia 24 de julho, um mês depois dos atos do dia 19 de junho. Nas redes sociais, o analista político Breno Altman defendeu a realização de atos nacionais e internacionais no dia 3 de julho, no próximo sábado, mas ressaltou que é preciso respeitar a unidade “acima de tudo”. “A conjuntura ganhou outra velocidade. A hora é de ação”, afirmou.

Fiquemos na torcida e na pressão para que a Campanha Fora Bolsonaro antecipe a jornada de luta e mobilização, do dia 24J para o dia 3J, no próximo sábado. Mas respeitando a unidade acima de tudo, que é nosso grande trunfo. A conjuntura ganhou outra velocidade. A hora é de ação. June 26, 2021

A reunião ocorre após a crise do governo Jair Bolsonaro ter aumentado diante das denúncias sobre corrupção na compra superfaturada da vacina indiana Covaxin. Em depoimento à CPI da Covid, o ex-governista deputado Luis Miranda denunciou que Bolsonaro sabia que o líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, estava elaborando esse esquema e nada fez. Neste sábado, a CPI informou que vai acionar o Supremo Tribunal Federal (STF) contra Bolsonaro por prevaricação.

