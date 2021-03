Gleisi questiona o PSDB: por que não desembarca do governo da morte?

Presidente do PT rebateu a declaração do presidente do PSDB, Bruno Araújo, de que preferia levar um tiro ao escolher entre Lula e Bolsonaro nas eleições de 2022 edit

247 - A deputada Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, reagiu à declaração do presidente do PSDB, Bruno Araújo, que disse que preferia tomar um tiro ao escolher entre Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022.

"Só elitista não enxerga a diferença gritante. Um é símbolo da necropolítica armamentista e Lula é a favor do povo e da paz. Vergonhosa a dita social democracia tucana. Por que não desembarcou ainda do governo da morte?", questionou Gleisi pelo Twitter.

A declaração do tucano Bruno Araújo, um dos articuladores do golpe contra a presidente deposta Dilma Rousseff e que votou em Bolsonaro no segundo turno do pleito de 2018, faz referência ao fato do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso ter afirmado que votará em Lula, caso ele dispute a eleição de 2022 contra Bolsonaro.

De acordo com pesquisas realizadas pela revista Fórum e PoderData, Lula seria eleito presidente caso a eleição fosse realizada hoje.

