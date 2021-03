Presidente do PSDB diz preferir "levar um tiro" a votar em Lula ou Bolsonaro em 2022

"Eu levaria o tiro. Nós [PSDB] vamos trabalhar fortemente, firmemente para ter outra alternativa que não seja as duas. Se chegar a essa alternativa, infelizmente eu voto em branco”, disse o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo edit

247 - O ex-deputado Bruno Araújo, presidente nacional do PSDB, disse que prefere “levar um tiro” a votar em Jair Bolsonaro ou no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno na eleição presidencial de 2022. . De acordo com pesquisas realizadas pela revista Fórum e PoderData, Lula seria eleito presidente caso a eleição fosse realizada hoje.

“Ele [FHC] foi colocado num pelotão de fuzilamento. Foi dito a ele que tinha que fazer a opção para não levar um tiro. Eu levaria o tiro. Nós [PSDB] vamos trabalhar fortemente, firmemente para ter outra alternativa que não seja as duas. Se chegar a essa alternativa, infelizmente eu voto em branco” afirmou Araújo em entrevista ao UOL.

A declaração do tucano, um dos articuladores do golpe contra a presidente deposta Dilma Rousseff e que votou em Bolsonaro no segundo turno do pleito de 2018, faz referência ao fato do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso ter afirmado que votará em Lula, caso ele dispute a eleição de 2022 contra Bolsonaro.

Segundo ele, o PSDB deve lançar um candidato próprio uma vez que “mais da metade dos eleitores brasileiros quer uma alternativa que não seja Bolsonaro e não seja Lula. Nosso papel vai ser construir, com nossos candidatos, no campo do diálogo, uma alternativa que possa capturar mais de 50% do eleitorado brasileiro e outra parte do eleitorado tanto do Bolsonaro quanto do petismo que possa identificar uma alternativa fora dessa polarização”.

