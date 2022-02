Gleisi reage à campanha bolsonarista contra Lula: "querem tirar o foco do debate que realmente interessa"

Apoie o 247

247- Enquanto pesquisas mostram a liderança isolada do ex-presidente Lula para vencer a eleição, inclusive no primeiro turno, o clã Bolsonaro trabalha para tentar minar a campanha do ex-presidente, alertou em suas redes sociais nesta segunda-feira (14) a presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann.

“Bolsonaro e seus filhotes continuam a sanha de ataques a Lula e ao PT. Produzem fake news, mentem o tempo todo e querem tirar o foco do debate que realmente interessa, a vida do povo. Para dizer q faz alguma coisa, Bolsonaro inaugura obra do Lula”, disse Gleisi.

De acordo com a petista, bolsonaristas “acusaram o PT de usar o BNDES e nada irregular foi achado”.

“Agora o governo Bolsonaro usa essa instituição importante pro desenvolvimento para ajudar fazendeiros a desmatar a Amazônia. Flagrados pelo Ibama conseguiram empréstimos públicos a juros subsidiados para comprar tratores”, denunciou Gleisi.

Máquina de fake news

Em uma tentativa de minar o desempenho de Lula, Eduardo Bolsonaro divulgou no Twitter a equipe responsável pela campanha do ex-presidente: o marqueteiro, Augusto Fonseca, o ex-ministro Franklin Martins, responsável pela comunicação, e a presidente nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR). O parlamentar tenta desqualificar os aliados de Lula no tuíte.

Mais tarde, Eduardo publicou uma série de imagens do que se apresenta como possível slogan da campanha de Jair Bolsonaro: "Bolsonaro tem razão". Com distorções da realidade, o deputado publicou notícias antigas e atuais que falsamente mostrariam que o chefe do governo federal sempre esteve certo enquanto a mídia apontava o contrário.

O clã aposta também na suposta facada de 2018 como a principal arma do bolsonarismo para a campanha presidencial de 2022, tanto para reerguer a imagem de Bolsonaro como para atacar adversários. Os filhos de Bolsonaro já entraram em cena para, agora, acusar o PT de ter relação com o suposto atentado.

