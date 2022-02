Em nova armação bolsonarista, Adelio culpa PT por suposta facada

Apoie o 247

Fórum - Na tentativa desesperada de resgatar o caso Adélio Bispo e o atentado a faca que garantiu sua vitória nas eleições de 2018, Jair Bolsonaro (PL) pode ter conseguido o que queria após forçar a reabertura da investigação e se reunir secretamente com os responsáveis pelo inquérito.

Neste sábado (12), o perfil Anonymous fez uma publicação no Twitter em que afirma que "Adélio Bispo prestou depoimento gravado pela PF dizendo que a facada teria sido encomendada pela campanha de Haddad em 2018".

"Carluxo irá usar esse vídeo. Eu tenho certeza, absoluta que Adélio foi coagido", emenda o tuite.

Adélio Bispo prestou depoimento gravado plea PF dizendo que a facada teria sido encomendada pela campanha de Haddad em 2018. Carluxo irá usar esse vídeo. Eu tenho certeza, absoluta que Adélio foi coagido. — Anonymous (@AnonNovidades) February 12, 2022

A publicação vai ao encontro do que afirmou horas antes a jornalista Hildegard Angel, que anunciou pelas redes sociais que o "algo novo que vai salvar o Brasil" prometido por Jair Bolsonaro (PL) é atribuir ao PT a facada que foi vítima na campanha eleitoral de 2018.

Fonte razoável informa que o anunciado "fato novo que salvará o Brasil" é atribuir ao PT a facada em Bolsonaro. Um Plano Cohen* Tabajara.



*Plano Cohen, vocês sabem, foi um documento forjado por militares brasileiros para instaurar a ditadura do Estado Novo, em novembro de 1937.

"Fonte razoável informa que o anunciado 'fato novo que salvará o Brasil' é atribuir ao PT a facada em Bolsonaro. Um Plano Cohen Tabajara", afirmou a jornalista, lembrando do documento forjado por militares em 1937 para implantar a ditadura do Estado Novo.

Na última quinta-feira (9), Bolsonaro interrompeu conversa com apoiadores no cercadinho do Palácio da Alvorada e, após falar em “ditadura da caneta”, disse que vai acontecer algo nos próximos dias “que vai nos salvar”.

Segundo Hildegard, "o Plano Cohen Tabajara, digno dos Trapalhões, com um vídeo manipulado de Zé Dirceu" já teria sido lançado das redes sociais por Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), coordenador de redes sociais da campanha à reeleição do pai.

No vídeo, o ex-ministro da Casa Civil do governo Lula analisa o cenário eleitoral de 2018 e atribui a "erros nossos, como foi a facada em Bolsonaro", entre outras questões, a derrota na disputa presidencial.

Neste domingo (13), o termo Adélio amanheceu entre os mais comentados no Twitter. As publicações se dividem entre aqueles que veem no resgate do caso uma estratégia de campanha do atual presidente e bolsonaristas, que buscam pulverizar o discurso que estaria sendo preparado para ligar a facada ao PT e à candidatura Lula, que lidera as pesquisas de intenção de votos.

