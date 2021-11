Haddad: Lula se encontrou com mais líderes internacionais em três dias do que Bolsonaro em três anos

Apoie o 247

247 - O ex-prefeito de São Paulo e pré-candidato do PT a governador do estado, Fernando Haddad, afirmou na manhã desta sexta- feira (19) no Twitter que Lula “já começou a recuperar a imagem do Brasil, arrasada por Bolsonaro” um “passo necessário para a reconstrução do país”. Ele registrou que “Lula conversou com mais líderes mundiais em três dias do que Bolsonaro em três anos”.

De fato, em seu giro na Europa, que encerra a programação oficial nesta sexta na Espanha, Lula encontrou-se com o futuro chanceler (primeiro-ministro) da Alemanha, Olaf Scholz, com o presidente francês, Emmanuel Macron e com o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, além de centenas de parlamentares, líderes políticos de todo o espectro político, exceto a extrema direita, sindicalistas, artistas e intelectuais.

Veja as datas de início de cada etapa da viagem de Lula:

Alemanha: 11 de novembro;

Bélgica: 15 de novembro;

França: 16 de novembro;

Espanha: 18 de novembro.

A viagem teve grande repercussão na mídia internacional.

Veja o tuíte de Haddad:

Lula conversou com mais líderes mundiais em três dias do que Bolsonaro em três anos. Lula já começou a recuperar a imagem do Brasil, arrasada por Bolsonaro. Passo necessário para a reconstrução do país. — Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) November 19, 2021





