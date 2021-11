"Lula tem recepção calorosa na Europa, ao contrário de Bolsonaro", destaca imprensa internacional

A agenda do ex-presidente Lula pela Europa ganhou amplo destaque na imprensa internacional, que comparou o êxito da viagem do petista à vexatória visita feita por Bolsonaro ao continente edit

247 - Apesar de omitida pela imprensa corporativa brasileira, a viagem do ex-presidente Lula pela Europa ganhou amplo destaque na mídia internacional. Após discursar no Parlamento Europeu e ser aplaudido de pé, o petista falou nesta terça-feira (16) em uma das instituições mais respeitadas do mundo na área de ciência política e social, a Sciences Po.

A agência de notícias norte-americana Bloomberg ressaltou o contraste entre a visita de Lula a Europa e a de Jair Bolsonaro, que foi até o continente para participar de uma reunião do G20, marcada pelo fiasco do brasileiro. "Ao contrário de Bolsonaro, Lula ganhou recepção calorosa na Europa", diz a publicação. "Poucos dias depois que Bolsonaro apareceu isolado na cúpula do G20, em Roma, Lula conseguiu garantir uma série de reuniões de alto nível com autoridades europeias".

A alemã Deutsche Welle resumiu: "o giro europeu, que começou em Berlim tem como objetivo reatar as relações com políticos do continente e oferecer um contraste com o isolado Jair Bolsonaro, que em três anos de governo não construiu nenhum relacionamento significativo com as potências europeias e se destacou mais pelos ataques que fez a líderes estrangeiros".

O El País da Espanha, a France Presse e a Swissinfo também destacaram a agenda de Lula na Europa.

