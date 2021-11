Mídia corporativa omite de seus leitores discurso histórico de Lula no parlamento europeu, em que foi aplaudido de pé

Folha e Globo apenas mencionaram os elogios do ex-presidente ao ex-governador Geraldo Alckmin, escondendo a possibilidade de que o Brasil volte a ser respeitado e admirado no mundo edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 – Os veículos de comunicação da mídia corporativa, que defendem os interesses do grande capital, omitiram de seus leitores o estrondoso sucesso da viagem internacional do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ontem discursou no parlamento europeu e foi aplaudido de pé, abrindo a possibilidade de que o Brasil volte a ser respeitado e admirado no mundo, após os desastres do golpe de 2016 e da atual experiência neofascista. Folha, Globo e Estado de S. Paulo apenas registraram os elogios que Lula fez ao ex-governador Geraldo Alckmin durante sua entrevista coletiva.

No discurso, Lula afirmou que o Brasil voltará a ser uma força positiva no mundo. "O Brasil é o país que num passado muito recente encantou o mundo com as suas políticas inovadoras, que retiraram da extrema pobreza 36 milhões de pessoas – o equivalente à soma das populações inteiras de Portugal, Suécia, Dinamarca e Irlanda. O Brasil é o país que assumiu voluntariamente diante do mundo o compromisso de reduzir em 75 por cento o desmatamento na Amazônia, como forma de conter a emissão de gases poluentes. E cumprimos antecipadamente nossa promessa – entre 2004 e 2012, nós, de fato, reduzimos em 80 por cento o desmatamento da Amazônia, contribuindo para minimizar o avanço das mudanças climáticas", lembrou Lula, em seu discurso histórico , elogiado pela imprensa internacional e omitido pela mídia corporativa brasileira.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE