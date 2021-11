Haddad cobra da mídia a cobertura da viagem de Lula por respeito ao público

Ex-prefeito questionou “as concessionárias de serviços públicos de radiodifusão” com dureza e ao mesmo tempo com fina ironia: deveriam cobrir viagem daquele que “será provavelmente o próximo presidente da República” edit

247 - O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), questionou a mídia corporativa pela ausência completa de cobertura da viagem à Europa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Jornais conversadores e TVs comerciais ignoraram o encontro desta sexta-feira entre Lula e Olaf Scholz , futuro chanceler alemão.

Haddad cobrou num tuíte na manhã deste sábado (13): “Em respeito aos cidadãos brasileiros, as concessionárias de serviços públicos de radiodifusão deveriam cobrir a viagem à Europa daquele que, a julgar pelas pesquisas que divulgam, será provavelmente o próximo presidente da República”.

Mais cedo, o editor do 247, Leonardo Attuch, escreveu sobre o assunto e apontou que “Folha, Globo e Estado de S. Paulo, comprovaram, neste sábado, que o discurso que fazem sobre ‘jornalismo profissional’ é uma grande falácia”. Para Attuch, “ao tentar invisibilizar Lula, que lidera todas as pesquisas presidenciais e pode vencer as eleições em primeiro turno, os jornais da mídia corporativa demonstram falta de profissionalismo e falta de respeito com o público – o que vem provocando queda progressiva de leitores ”.

O artigo registrou que “no encontro entre Lula e Scholz, ambos discutiram o processo de formação do governo alemão e a questão democrática no Brasil. Aos jornais da mídia corporativa, não interessa mostrar aos leitores que Lula é recebido pelo mundo como grande estadista, numa imagem radicalmente oposta à de Jair Bolsonaro, que ficou isolado na última reunião do G-20 e foi notícia apenas quando pisou no pé da chanceler alemã Angela Merkel. Na prática, a mídia comercial brasileira provou que prefere o Brasil pária e colonizado de Jair Bolsonaro ao Brasil forte e soberano de Lula”.

