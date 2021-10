No G20, Bolsonaro fica isolado e com agenda esvaziada; "vergonha", diz deputada

"Bolsonaro vai ao encontro do G20, mas está completamente isolado e com agenda esvaziada", aponta a deputada Erika Kokay (PT-DF) edit

247 - Jair Bolsonaro é um dos únicos líderes do G20 que participam da reunião de cúpula do grupo das 20 maiores economias do mundo que não tem reuniões previstas com outros mandatários, à exceção do presidente italiano Sergio Mattarella, anfitrião do evento que, pelo protocolo, se encontra com todos os líderes presentes em Roma.

De acordo com o próprio Itamaraty, a agenda do presidente brasileiro seria atualizada ao longo da visita à Itália, e reuniões estavam sendo negociadas com outros países.

"Vergonha", classificou a deputada federal Erika Kokay (PT-DF). "Bolsonaro vai ao encontro do G20, mas está completamente isolado e com agenda esvaziada. Bolsonaro fez do Brasil um pária internacional com seu negacionismo e radicalismo de extrema-direita", acrescentou.

