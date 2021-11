Presidente do governo espanhol diz que discutiu com Lula "situação da pandemia, mudanças climáticas e recuperação da economia"

"Espanha e Brasil compartilham fortes laços estruturais e permanentes em diferentes áreas", afirmou o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, ao comentar o encontro com o ex-presidente Lula edit

247 - O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, informou nesta sexta-feira (19) em sua conta no Twitter que discutiu com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva assuntos como a pandemia do coronavírus, mudanças climáticas e a necessidade de recuperação econômica. O encontro aconteceu no Palácio de Moncloa, em Madri, a partir de 9h (hora local), 5h no horário de Brasilia.

"Espanha e Brasil compartilham fortes laços estruturais e permanentes em diferentes áreas. Hoje, encontrei-me com o seu ex-presidente, @LulaOficial, para tratar de vários assuntos de interesse comum, como a situação da pandemia, as mudanças climáticas ou a recuperação econômica", escreveu o espanhol no Twitter.

A visita à Espanha encerra o giro europeu de Lula, que se inciou em 11 de novembro. Veja as datas de início de cada etapa da viagem de Lula:

Alemanha: 11 de novembro;

Bélgica: 15 de novembro;

França: 16 de novembro;

Espanha: 18 de novembro.





España y Brasil compartimos fuertes vínculos estructurales y permanentes en diferentes ámbitos. Hoy, me he reunido con su expresidente, @LulaOficial, para abordar varios asuntos de interés común como la situación de la pandemia, el cambio climático o la recuperación económica. pic.twitter.com/gkooB3OGtX November 19, 2021

Nessa quinta-feira (18), Lula fez discurso no seminário " Cooperação multilateral e recuperação regional pós-Covid ”, onde falou sobre temas como a desigualdade social e defendeu a multipolaridade.

Na quarta (17), o petista esteve por mais de uma hora com o presidente francês, Emmanuel Macron e definiu uma agenda comum de luta contra a pobreza.

No dia 13, o ex-presidente teve um encontro com o vice-chanceler da Alemanha, Olaf Scholz , que deve substituir Angela Merkel como primeiro-ministro.

