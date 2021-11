Lula é recebido no Palácio de Moncloa pelo presidente espanhol Pedro Sanchez

Ex-presidente fecha sua viagem internacional com encontro com o líder espanhol, demonstrando que o Brasil pode voltar a ser respeitado no mundo edit

247 – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que hoje seria presidente do Brasil se não tivesse sido ilegalmente impedido de participar das eleições presidenciais de 2018 por decisões do ex-juiz parcial Sérgio Moro, condenado pelo Supremo Tribunal Federal, encerrou com chave de ouro sua viagem pela Europa, ao ser recebido pelo presidente espanhol Pedro Sanchez, no Palácio de Moncloa.

Com seu giro europeu, em que foi recebido pelo presidente francês Emmanuel Macron e pelo futuro chanceler alemão Olaf Scholz, Lula demonstrou que o Brasil pode voltar a ser um país respeitado no mundo, depois do desastre provocado pelo golpe de 2016, que instalou o usurpador Michel Temer no poder e pela eleição fraudulenta de 2018, posto que sem sua participação, que permitiu a ascensão de um regime neofascista no Brasil. Confira:

DIRETO DE MADRID | Chegada do ex-presidente Lula ao Palácio de Moncloa para encontro com o presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez (@sanchezcastejon). #equipeLula



