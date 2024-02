Internautas apoiam o presidente atacado por Israel e 'Lula tem razão' bomba nas redes

Diversas postagens de internautas do X contam com a hashtag #LulaTemRazão edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Internautas foram às redes sociais em massa nesta segunda-feira (19) expressar seu apoio ao presidente Lula, que foi atacado pelo governo israelense por conta das críticas contundentes que vem fazendo à guerra genocida de Israel na Faixa de Gaza.

Por conta de críticas contundentes do presidente Lula aos ataques promovidos pelo governo israelense em Gaza, Tel Aviv decidiu atacar o chefe de Estado brasileiro, declarando-o persona non grata.

continua após o anúncio

Diversas postagens de internautas do X (antigo Twitter) contam com a hashtag #LulaTemRazão. O deputado federal Rui Falcão postou: "Todo apoio ao presidente Lula por seu posicionamento corajoso contra o genocídio cometido por Israel ao povo palestino. #LulaTemRazao".

"A imprensa brasileira tem BANDIDO de ESTIMAÇÃO! #LulaTemRazão", escreveu Suzana Guarani Kaiowá em suas redes.

continua após o anúncio

Lázaro Rosa também aproveitou para fazer suas críticas aos ataques de Israel: "Sobrevivente do Holocausto fala sobre Israel e o sionismo: 'O princípio que se aplica ao nazismo acontece hoje em Israel. Os sionistas não têm direito de usar o holocausto. Sionismo e judaísmo são totalmente opostos'. #LULATEMRAZAO".

Israel trava uma guerra genocida na Faixa de Gaza sitiada desde 7 de outubro do ano passado, após uma operação surpresa do grupo de resistência palestino Hamas. Os EUA ofereceram apoio militar irrestrito a Israel durante a agressão que matou mais de 29 mil palestinos em Gaza.

continua após o anúncio

Sobrevivente do holocausto fala sobre Israel e o sionismo: "O princípio que se aplica ao nazismo acontece hoje em Israel. Os sionistas não têm direito de usar o holocausto. Sionismo e judaísmo são totalmente opostos". #LULATEMRAZAOpic.twitter.com/SGAJCq6G7M — Lázaro Rosa 🇧🇷 (@lazarorosa25) February 18, 2024

continua após o anúncio

A imprensa brasileira tem BANDIDO de ESTIMAÇÃO!#LulaTemRazão pic.twitter.com/NzCPJ37dMH — Suzana GuaraniKaiowá (@sudornelles) February 19, 2024

continua após o anúncio

Todo apoio ao presidente @Lula por seu posicionamento corajoso contra o genocídio cometido por Israel ao povo Palestino. #LulaTemRazao pic.twitter.com/vqGTPZHgZW — Rui Falcão (@rfalcao13) February 19, 2024





continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: