"Uma honra para a biografia de Lula", diz Fepal sobre ser declarado 'persona non grata' em Israel

Federação Árabe Palestina do Brasil defende que o país rompa imediatamente seus laços diplomáticos com Israel edit

247 - Após os ataques dirigidos ao presidente Lula (PT) por sua fala contra o genocídio promovido pelo governo israelense contra o povo palestino na Faixa de Gaza, o mandatário brasileiro foi declarado 'persona non grata' em Israel.

A Federação Árabe Palestina do Brasil (Fepal) classificou o 'status' como "uma honra para a biografia de Lula" e defendeu que o Brasil rompa imediatamente seus laços diplomáticos com Israel.

O que motivou a reação de Israel foi uma declaração de Lula durante sua viagem à África. Ele comparou a ação de Israel em Gaza ao massacre de Hitler contra judeus. "O que está acontecendo na Faixa de Gaza e com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus". Lula recebeu prontamente o apoio de um grupo de rabinos ortodoxos do Torah Judaism.

O min. de Relações Exteriores de "israel" afirmou que Lula é "persona non grata" na ocupação colonial que se autodenomina "país".



Uma honraria para biografia de Lula.



Inadmissível e patética a cena tentando constranger o embaixador brasileiro publicamente.



Romper laços. Já. pic.twitter.com/6jPhN4YItm continua após o anúncio February 19, 2024

Israel much worse than the nazis. https://t.co/W1OtNjt3Hr pic.twitter.com/SgUx18RD3b
February 18, 2024

