Rabinos judeus de Israel saem em defesa de Lula e dizem que Netanyahu é ainda pior do que os nazistas

247 – O grupo de rabinos ortodoxos do grupo Torah Judaism saiu em defesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva imediatamente após o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu atacá-lo nas redes sociais. Segundo a postagem dos rabinos, o governo de Israel, sob o comando de Netanyahu, é ainda pior do que o dos nazistas. Confira:

Israel much worse than the nazis. https://t.co/W1OtNjt3Hr pic.twitter.com/SgUx18RD3b
February 18, 2024

Neste domingo, o presidente Lula afirmou que os métodos do genocídio promovido contra o povo palestino pelo governo israelense são comparáveis aos métodos nazistas. Em seguida, Netanyahu afirmou que Lula "cruzou uma linha vermelha" e convocou o embaixador brasileiro à chancelaria.

