Genocídio: Israel matou mais de 27 mil palestinos em Gaza

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O número de palestinos mortos nos contínuos ataques israelenses na Faixa de Gaza aumentou para 27.238, informou neste sábado (3) o Ministério da Saúde palestino, citado pela agência Xinhua.



Um total de 66.452 palestinos ficaram feridos desde a intensificação dos ataques da entidade sionista contra a Palestina em 7 de outubro de 2023, disse o porta-voz do ministério, Ashraf Al-Qedra, em um comunicado.



Durante as últimas 24 horas, as forças armadas israelenses mataram 107 palestinos e feriu outros 165, segundo a Al-Qedra.



Nas primeiras horas de sábado, pelo menos 24 palestinos, incluindo crianças e mulheres, foram mortos quando ataques aéreos e bombardeios de artilharia israelenses atingiram casas nas cidades de Deir al-Balah e Rafah, em Gaza, segundo a agência de notícias oficial palestina WAFA.

Israel trava uma guerra genocida na Faixa de Gaza sitiada desde 7 de outubro do ano passado, após uma operação surpresa do grupo de resistência palestino Hamas contra o regime ocupante. Os EUA ofereceram apoio militar irrestrito a Israel durante a agressão.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: