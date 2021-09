Lula: 'a causa da fome não é a natureza e sim a falta de vergonha na cara' (vídeo)

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva alertou nesta quinta-feira (30) para o problema da fome no Brasil. De acordo com o petista, "a fome não é fenômeno da natureza, é um fenômeno da falta de vergonha na cara de quem governa esse país". "Nós (do PT) provamos que é possível acabar", disse Lula em vídeo publicado no Twitter.

Com o objetivo de denunciar o problema da fome, membros do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) foram protestar em frente à mansão de R$ 6 milhões do senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) em Brasília (DF).

Integrantes do movimento haviam feito outro protesto, na última quinta-feira (23), na Bolsa Valores, contra a fome.

Brasileiros já fazem fila para a compra de ossos, enquanto o governo Bolsonaro continua com o congelamento de investimentos públicos e de direitos.

Cerca de 41% da população brasileira, ou 84,9 milhões de pessoas, convivem com fome ou algum grau de insegurança alimentar, de acordo com números da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), divulgada no dia 19 de agosto pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e compreendem o período entre 2017 e 2018.

O Brasil tem mais de 14 milhões de desempregados. Além da falta de trabalho, a alta da inflação é uma das consequências da fome. A inflação registrou recorde de 10,05% em 12 meses até setembro, segundo o IPCA-15. O percentual é quase o dobro do teto da meta estabelecida pelo governo para a inflação deste ano, que é de 5,25%, levando em conta que a meta é de 3,75%, com tolerância de um 1,5 ponto percentual para mais ou para menos.

É urgente que a sociedade brasileira se indigne contra a fome!



