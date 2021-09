Movimentos sociais ocupam sede da Bolsa de Valores em São Paulo contra o desemprego e a inflação

Manifestantes do MTST carregavam faixas e cartazes com a frase 'Sua ação financia nossa miséria' e levaram barracas para acampar na B3. "É o Brasil real na Bovespa", disse Guilherme Boulos edit

247 - Movimentos sociais ocuparam nesta quinta-feira (23) a sede da Bolsa de Valores brasileira, a B3, na cidade de São Paulo, em protesto contra o desemprego, a inflação e a fome.

Entre os manifestantes estão integrantes do Movimentos dos Trabalhadores Sem Teto (MTST). o coordenador do MTST, Guilherme Boulos (PSOL), defendeu a ocupação. "É o Brasil real na Bovespa!", disse Boulos.

Ocupação da B3 ocorre em meio cenário do aumento da inflação e do desemprego em patamar recorde de quase 15 milhões de pessoas sem ocupação.

Os manifestantes carregavam faixas e cartazes com os dizeres “Sua ação financia nossa miséria”, "Tá tudo caro e a culpa é do Bolsonaro", "Brasil tem 42 novos bilionários enquanto 19 milhões passam fome", "Tem gente ficando rica com a nossa fome" e também levaram barracas para acampar na B3. Em junho, a B3 bateu recordes e chegou a acumular oito altas consecutivas na maior série de ganhos desde 2018.

Confira:

MTST ocupa Bolsa de Valores, em São Paulo pic.twitter.com/neGkggtsv1 September 23, 2021





Ocupamos a bolsa de valores de São Paulo, maior símbolo da especulação e da desigualdade social. Enquanto as empresas lucram, o povo passa fome e o trabalho é cada vez mais precário. Quem segura o Bolsonaro lá são os donos do Mercado! #TáTudoCaro #ACulpaÉdoBolsonaro pic.twitter.com/eteezux8vb — MTST (@mtst) September 23, 2021

URGENTE! Movimentos sociais ocuparam agora a Bolsa de Valores de São Paulo num protesto contra a fome e o desemprego. É o Brasil real na Bovespa! — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) September 23, 2021