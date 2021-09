MTST protesta diante da mansão de R$ 6 milhões de Flávio Bolsonaro

Integrantes do MTST fazem um protesto em frente à mansão de R$ 6 milhões comprada pelo senador Flávio Bolsonaro. A ideia é alertar para a fome no Brasil, enquanto a elite mantém privilégios edit

247 - Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) fazem um protesto em frente à mansão de R$ 6 milhões comprada pelo senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ). O objetivo é chamar atenção para o problema da fome no Brasil. "Enquanto o povo está na fila do osso, a família Bolsonaro esbanja luxo com dinheiro duvidoso", destacou o líder do MTST, Guilherme Boulos.

De acordo com o mais recente relatório da Organização da ONU para Agricultura e Alimentação (FAO, em inglês), a estimativa é que 23,5% da população brasileira tenha vivenciado insegurança alimentar moderada ou severa entre 2018 e 2020, um aumento de 5,2% em comparação com o último período analisado, entre 2014 e 2016, informou reportagem do jornal Folha de S.Paulo.

Em número absolutos, 49,6 milhões de pessoas, inclusive crianças, deixaram de comer por falta de dinheiro ou tiveram uma redução na qualidade e na quantidade de alimentos ingeridos.

Nos dados de 2020 da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Penssan), são 19 milhões de brasileiros em situação de fome no Brasil.

A mansão de Flávio fica em um condomínio do Setor de Mansões Dom Bosco, área nobre do bairro Lago Sul em Brasília. Tem piscina e paisagismo irrigado artificialmente. São dois andares com pisos revestidos de mármore carrara e crema marfil.

A casa tem ainda academia, spa com aquecimento solar, espaço gourmet e brinquedoteca.

Ocupamos a mansão da rachadinha! Enquanto o povo vai atrás de ossos para se alimentar, o Senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, esbanja uma mansão de R$6 milhões.#TaTudoCaro#ACulpaÉDoBolsonaro#MTST pic.twitter.com/QrRKFyZylD — MTST (@mtst) September 30, 2021

Depois de ocupar a bolsa de valores de São Paulo, o @mtst ocupou a frente da mansão de R$ 6 milhões de Flávio Bolsonaro, em Brasília, na luta contra o desemprego e a fome. É o aquecimento perfeito pro #20utForaBolsonaro 🔥🔥 pic.twitter.com/cpuD1OTYi8 September 30, 2021

