Lula diz que Bolsonaro "é uma praga", não governa e nunca deveria ter sido eleito

247 - O ex-presidente Lula (PT), em entrevista nesta terça-feira (1) à Super Rádio Tupi, afirmou que Jair Bolsonaro (PL) é "uma praga" que jamais deveria ter sido eleita presidente da República.

Para o petista, seu adversário na corrida eleitoral não governa e está totalmente entregue ao Centrão. Lula lidera todas as pesquisas eleitorais e Bolsonaro ocupa o segundo lugar, mas com uma distância muito grande para o petista. "Queria que vocês me dissessem o que ele fez de bom", provocou Lula. "Ele inventou o Queiroz, ele tem três filhos que mentem tanto quanto ele na internet todo santo dia, ele conta oito mentiras por dia. Em todas as entrevistas de rádio que eu faço eu pergunto para o jornalista que está me entrevistando se ele lembra alguma obra que o Bolsonaro fez. Ninguém lembra porque o Bolsonaro não governa o Brasil. Ele não tem uma proposta para a educação, para a saúde, para a tecnologia e mais ainda, na questão da saúde ele é o presidente que menos cuidou da saúde e inclusive ignora quase 630 mil mortes, disse que morrer criança é coisa insignificante, morrer velhinhos é coisa insignificante".

"É um homem que não tem sentimento, não tem coração. Ele não tem feito nada a não ser ser refém do Congresso Nacional. Hoje quem governa o Brasil são os deputados através do orçamento secreto. O Bolsonaro é um acontecimento que jamais deveria ter acontecido no Brasil", completou.

"O povo está de saco cheio do Bolsonaro", disse o ex-presidente, e "quer alguém que dê um pouco de confiança e um pouco de esperança. É isso que o povo está querendo para 2022, realizar sonhos. O governo Bolsonaro é um pesadelo".

