Lula afirma que Moro tem "ligação duvidosa com a CIA e com o Departamento de Justiça dos EUA"

247 - O ex-presidente Lula (PT), em entrevista à Super Rádio Tupi nesta terça-feira (1), afirmou que o ex-juiz Sergio Moro (Podemos), declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF), tem uma relação "duvidosa" com a CIA e com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

Biógrafo do ex-presidente, o escritor Fernando Morais já havia declarado que Lula deixou a prisão "um anti-imperialista". O petista demonstra agora que enxerga participação norte-americana no golpe que derrubou a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e o levou a cadeia.

Questionado sobre a candidatura do ex-magistrado, Lula afirmou que Moro vai ter um desempenho "medíocre" e disse não acreditar em terceira via. O ex-juiz suspeito ocupa atualmente a terceira posição nas pesquisas, perdendo para o petista e para Jair Bolsonaro (PL). Logo atrás de Moro aparece Ciro Gomes (PDT).

"Eu não acredito em terceira via e não acredito que o Moro tenha muito futuro na política. De vez em quando eu fico pensando se eu devo falar do Moro ou não porque ele é uma figura insignificante que foi construída para me prejudicar. Uma parte da imprensa digeria as mentiras dele com muita facilidade e transformava as mentiras dele e da pequena quadrilha da força-tarefa de procuradores lá de Curitiba em verdades. Hoje eu sinto que aqueles que me acusaram de forma leviana, acreditando nas mentiras do Moro e nas mentiras dos procuradores, não têm como desfazer a mentira. Eu já não tenho mais processos", declarou.

