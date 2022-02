Em entrevista à rádio Super Tupi, do Rio, Lula confirma apoio a Freixo ao governo e a Ceciliano ao Senado

"Freixo é um extraordinário candidato e uma pessoa altamente qualificada", declarou o ex-presidente, sinalizando apoio do PT ao candidato do PSB edit

247 - O ex-presidente Lula (PT), favorito para vencer a eleição presidencial deste ano, em entrevista nesta terça-feira (1) à Super Rádio Tupi, do Rio de Janeiro, afirmou que o PT deve mesmo apoiar a candidatura do deputado federal Marcelo Freixo (PSB) ao governo do estado.

"O Freixo é um extraordinário candidato para o Rio de Janeiro e para qualquer outro estado do Brasil, porque o Freixo é uma pessoa altamente qualificada e tem demonstrado sua luta em defesa da paz, da harmonia e do desenvolvimento do Rio de Janeiro", declarou o petista.

O PT e PSB negociam uma aliança nacional para as eleições deste ano, com possibilidade inclusive de formação de uma federação. O apoio do PT a Freixo e o do PSB a Fernando Haddad (PT) em São Paulo parecem cruciais para o desfecho das conversas. Em São Paulo, porém, o PSB ainda mantém a candidatura do ex-governador Márcio França.

Ainda sobre o Rio, Lula sinalizou que o deputado estadual André Ceciliano (PT), presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), deve concorrer ao Senado. "Ele tem muitas possibilidades de se eleger porque ele é um deputado hoje presidente da assembleia e uma pessoa muito querida pelo povo do Rio de Janeiro".

O nome de Ceciliano chegou a ser cotado para entrar na disputa pelo governo do Rio, mas a fala de Lula sinaliza que o deputado deve caminhar para o Legislativo federal.

