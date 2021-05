Lula se reúne com família de Rodrigo Pilha, preso após criticar Jair Bolsonaro

O ex-presidente Lula (PT) esteve com a família de Rodrigo Pilha, militante do PT que foi preso após estender faixa chamando Jair Bolsonaro de genocida pela ingerência da pandemia da Covid-19 edit

247 - O ex-presidente Lula (PT) esteve com a família de Rodrigo Pilha, militante do PT que foi preso após estender faixa chamando Jair Bolsonaro de genocida pela ingerência da pandemia da Covid-19, que já deixou mais de 400 mil mortos no Brasil. A informação foi divulgada pelo irmão de Pilha, Erico Grassi, em sua conta no Twitter, nesta sexta-feira, 7.

Na prisão, Pilha foi espancado e torturado na prisão e tem dormido no chão desde quando foi privado de sua liberdade, ao chegar no Centro de Detenção Provisória II, área conhecida como Covidão, em Brasília, local em que maus tratos a detentos são "práticas corriqueiras".

