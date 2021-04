Rodrigo Pilha afirma ter sido agredido na prisão

Jornalista Guga Noblat divulga relatório médico com as queixas de agressão contra o ativista, que está preso desde 18 de março por ter protestado contra Bolsonaro. Um dos agressores teria questionado se ele era petista edit

247 - O ativista Rodrigo Pilha, que está preso desde 18 de março com base em um processo antigo, logo após ter participado de um ato contra Jair Bolsonaro em Brasília , denunciou ter sido agredido na prisão. Depois de ter sido detido na Polícia Federal, Pilha foi levado para o Presídio da Papuda , onde está até hoje.

“Rodrigo Pilha relata agressão no CDP2, onde ficou 14 dias. Ele agora está detido no CPP. Consta nos autos do inquérito relatório médico de agressão sofrida por ele (foto). Uma fonte confirma que viu hematomas nele”, publicou o jornalista Guga Noblat no Twitter na noite deste domingo (11).

“O relato que ouvi da agressão é que Pilha teria levado chutes na costela , além de tapas e socos. Um dos agressores teria perguntado se ele era petista”, acrescentou o jornalista. Ele acrescentou a informação de que o MP pediu soltura dele em 19 de março e que a família acha que ele será libertado nesta segunda-feira (12).

Rodrigo Pilha relata agressão no CDP2, onde ficou 14 dias. Ele agora está detido no CPP. Consta nos autos do inquérito relatório médico de agressão sofrida por ele (foto). Uma fonte confirma que viu hematomas nele. (Galera, deu pau aqui, to tendo que repetir o post). pic.twitter.com/zFnBzKZy1g — GugaNoblat (@GugaNoblat) April 12, 2021

11 dias depois do pedido do MP, juiz autorizou que Pilha passasse o dia em trabalho externo, mas indeferiu o pedido para que cumprisse pena em casa, fato incomum. E só em 6 de abril a decisão passou a valer, mas até agora segue preso. Enquanto isso, os hematomas vão sumindo. pic.twitter.com/n7udvWkkVt — GugaNoblat (@GugaNoblat) April 12, 2021

