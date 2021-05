"Foi um sucesso", diz Lula sobre agendas em Brasília

O ex-presidente, que se encontrou com políticos e embaixadores na capital federal, relatou ter tratado de "vacina com urgência para todo mundo, auxílio emergencial de 600 reais, crédito emergencial para salvar pequenas e médias empresas e uma política de investimento para gerar empregos” edit

247 - O ex-presidente Lula (PT), que se encontrou com políticos e embaixadores em Brasília nesta semana, afirmou que sua viagem política “foi um sucesso”. O petista relatou ter tratado de "vacina com urgência para todo mundo, auxílio emergencial de 600 reais, crédito emergencial para salvar pequenas e médias empresas e uma política de investimento para gerar empregos”.

“Foi muito importante para mim pessoalmente. Acho que para o PT é muito importante a gente restabelecer as conversações com as forças políticas deste país. Fazia tempo que eu não tinha reuniões com partidos políticos”, declarou em vídeo ao lado da presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann.

Ele ainda destacou a desastrosa política internacional do governo Jair Bolsonaro. “Ninguém convoca o Brasil para reunião. Todo mundo está preocupado com o desgoverno, o desmatamento, a despreocupação do governo com a Covid-19, as vacinas e o cuidado do povo”, afirmou.

Segundo Lula, as conversas com diplomatas foram importantes “porque estas pessoas sabem que o Brasil tinha virado protagonista internacional e era levado muito a sério, sobretudo quando se discutia o combate à pobreza, à miséria e à fome, mas também na questão do meio ambiente, porque o Brasil ganhou muita respeitabilidade com a política que nós fizemos de reduzir o desmatamento em 80%”.

Ele ainda deixou a entender que podem haver “outras visitas” para “voltar a conversar com todo mundo; empresários, sindicatos, trabalhadores, partidos políticos, para que possamos ter certeza que estamos trabalhando para recuperar a democracia no nosso país e voltarmos a ter um país feliz onde as pessoas todas possam viver em paz”.

“Foi um sucesso, volto para São Paulo feliz com a agenda de cinco dias aqui em Brasília”, concluiu.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.