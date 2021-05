Lula já está em Brasília e discutirá com embaixador russo liberação da Sputnik V

O ex-ministro Celso Amorim acompanhará Lula na conversa e tenta também um encontro com o embaixador chinês, Yang Wanming. Ex-presidente passará uma semana em Brasília, com uma agenda cheia edit

247 - O ex-presidente Lula já chegou em Brasília, onde passará alguns dias com uma agenda de um verdadeiro presidente da República. Como o Brasil 247 já havia adiantado, o petista se prepara para encontrar o embaixador da Rússia no Brasil, Alexey Kazimirovitch Labetskiy, para discutir a vacinação contra a Covid-19 e falar sobre a Sputnik V, imunizante russo que foi barrado no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O ex-ministro Celso Amorim também participará da conversa. Ele ainda tenta um encontro com o embaixador chinês, Yang Wanming. A China tem sido um importante fornecedor de Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) para a produção de vacinas no Brasil.

No diálogo com Labetskiy, Lula tentará obter mais informações sobre a Sputnik V junto ao Fundo Russo. "Ele entende que o melhor caminho será entregar todos os documentos que possam basear uma aprovação. Caso seja reprovado uma segunda vez, aí o partido acusará a Anvisa de fazer política", disse ao UOL um integrante do PT não identificado.

O ex-prefeito e ex-ministro Fernando Haddad (PT) deve participar de outros encontros ao lado de Lula. O ex-presidente pretende se encontrar com o senador Fabiano Contarato (Rede-ES) para oficializar a filiação do parlamentar ao PT.

A assessoria do PT, por questões de segurança, não divulgou a agenda do ex-presidente.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.