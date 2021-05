Prisão do DF denunciada por tortura a Rodrigo Pilha é vista como local em que maus tratos a detentos são "práticas corriqueiras"

247 - A vítima mais conhecida das supostas agressões no CDP (Centro de Detenção Provisória) II de Brasília é o militante do PT Rodrigo Grassi Cademartori, o Rodrigo Pilha, 43 anos.

Segundo a família do ativista, Rodrigo e outros presos teriam sido atacados por policiais penais com chutes e pontapés e obrigados a dormir no chão. Mas não é o único caso.

“Pilha merece toda a atenção, e por esse viés político ele ganhará mídia e essa situação será averiguada, mas será muito injusto se o caso dele for tratado como isolado, sendo que essas práticas são corriqueiras”, afirma a irmã de Jonathan (nome trocado a pedido da família), preso de 32 anos que é soropositivo e que, segundo ela, teria sido agredido na unidade e ficado sem remédios no mesmo presídio, em janeiro. Após uma representação da defesa do jovem ao Ministério Público do DF, Jonathan recebeu os antirretrovirais, mas acabou infectado com Covid-19, quando já estava no presídio da Papuda, informa o Ponte Jornalismo.

