Mãe de Luciano Hang, da Havan, morre após contrair Covid-19

Regina Modesti Hang, 82, morreu em São Paulo após complicações em decorrência da Covid-19, após ser internada com 95% dos pulmões comprometidos

247 - A mãe do empresário bolsonarista Luciano Hang, dono das lojas Havan, morreu nesta quarta-feira (3), em São Paulo, em decorrência da Covid-19, informou a jornalista Mônica Bergamo .

Regina Modesti Hang, de 82 anos, estava internada num hospital da rede Prevent Sênior da capital paulista desde o fim de dezembro, quando apresentou 95% dos pulmões comprometidos.

Ela precisou ser intubada e, com o agravamento do quadro respiratório, foi submetida a uma traqueostomia.

Defensor da cloroquina como tratamento precoce e crítico do isolamento social, Luciano Hang também contraiu Covid-19 e chegou a ser internado no mesmo hospital, junto com a esposa.

Mesmo depois de receber alta, no final de janeiro , ele continuou a defender o tratamento precoce contra a doença, algo inexistente no âmbito de estudos científicos.

