Mesmo com Covid-19, Luciano Hang volta a defender o "tratamento precoce", que não tem eficácia contra a doença

247 - O empresário bolsonarista Luciano Hang, que está com Covid-19, afirmou que deve ter alta ainda nesta quarta-feira (20). Ele está internado no hospital Santa Maggiore, unidade da rede Prevent Senior na capital paulista, junto com a esposa Andrea e a mãe Regina Modesti Hang, de 82 anos.

Em transmissão nas redes sociais, o dono das lojas Havan voltou a defender o chamado "tratamento precoce" contra a Covid-19, que não tem eficácia contra a doença. Hang disse ter tomado hidroxicloroquina, ivermectina e azitromicina durante o tratamento no hospital.

Após ter demonstrado desconfiança em relação à vacina chinesa Coronavac, Luciano Hang defendeu o uso da vacina. "Eu acredito na vacina, quem é que não vai acreditar na vacina?", questionou Hang. "Prefiro pecar pelo excesso do que não fazer nada. Mas também acredito no tratamento precoce e preventivo", completou o empresário bolsonarista.

Apesar de Hang defender o tratamento, até hoje não existe nenhum medicamento com eficácia comprovada contra a Covid-19. Durante a reunião em que autorizou o uso emergencial da Coronavac e da vacina de Oxford, diretores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) deixaram claro que não existe tratamento contra a Covid-19.

Inscreva-se na TV 247, seja membro, e compartilhe:

O conhecimento liberta. Saiba mais