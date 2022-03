Mamãe Falei (Arthur do Val) justifica áudios repugnantes sobre mulheres ucranianas: “sou homem, sou jovem”, “foi empolgação”

Apoie o 247

247 - O deputado estadual e pré-candidato ao governo de São Paulo Arthur do Val (Podemos-SP), que se apresenta como “Mamãe Falei”, tentou justificar seus áudios nos quais afirmou que as mulheres ucranianas "são fáceis, porque são pobres" . Numa entrevista ao desembarcar no Brasil na manhã deste sábado (5), afirmou que foi apenas um "erro em um momento de empolgação" e que “sou homem, sou jovem. Vi um monte de mulheres bonitas sendo simpáticas, talvez porque em São Paulo as mulheres sejam mais inacessíveis".

O parlamentar paulista pediu a oportunidade para se defender.

“Eu peço, se possível, para eu que possa esclarecer tudo. Eu não fiz nada de que eu precise me esconder. Peço que as pessoas tirem todas as dúvidas, pelo que estou vendo há um mal-entendido, estão misturando [a viagem à Ucrânia] com outro contexto”, alegou.

Segundo Arthur do Val, o áudio foi enviado a um grupo privado e teria ocorrido em um momento de descontração, quando ele teria cruzado a fronteira da Ucrânia com a Eslováquia.

Em um dos áudios, Mamãe Falei diz: "maluco, eu juro. Nunca na minha vida, e tenho 35 anos, vi nada parecido em termos de menina bonita".

"A fila das refugiadas, irmão, sei lá, de 200 metros mais, só deusa", prossegue. "Se você pegar a fila da melhor balada do Brasil, na melhor época do ano, não chega aos pés da fila dos refugiados aqui".

"Detalhe hein. Elas são fáceis, porque são pobres. Aqui, minha carta do Instagram funciona demais. Não peguei ninguém, mas colei em duas mina", prossegue Mamãe Falei em um trecho de um dos áudios.

"É inacreditável a facilidade. Essas minas em São Paulo, você dá bom dia e ela ia cuspir na tua cara".

"São gold diggers que chama, né", insulta ele. Na linguagem machista, o termo em inglês significa mulheres que tentam atrair homens ricos. Nas gravações, ele revela ainda que seu companheiro de MBL, Renan Santos, que o acompanha na Ucrânia, faz "todos os anos", com exceção dos três últimos, o que ele chama de "tour des blondes" (trad. tour das loiras). "Ele viaja aos países só para pegar loiras".Os áudios provocaram uma onda de asco e repúdio nas redes sociais. O Podemos, seu partido, instaurou processo disciplinar e pode expulsar Mamãe Falei. A presidente do Podemos, deputada Renata Abreu, classificou as declarações de Mamãe Falei como "gravíssimas e inaceitáveis". Ele poderá ser cassado por deputadas e deputados na Assembléia Legislativa de São Paulo.

Veja a entrevista de Mamãe Falei e, depois, seus áudios:

