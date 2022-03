Podemos instaura processo disciplinar e pode expulsar Mamãe Falei após áudio sexista

A presidente do Podemos, deputada Renata Abreu, classificou as declarações de Mamãe Falei como "gravíssimas e inaceitáveis" edit

247 - O partido Podemos anunciou na noite desta sexta-feira (4) que instaurou processo disciplinar e poderá expulsar de seus quadros o deputado estadual paulista Arthur do Val, o Mamãe Falei, após a divulgação de áudios em que o parlamentar desqualifica mulheres ucranianas.

Em nota, a presidente do Podemos, a deputada Renata Abreu, classificou as declarações de Mamãe Falei como "gravíssimas e inaceitáveis". "O Podemos repudia com veemência as declarações e, com base nelas, instaura de imediato um procedimento disciplinar interno para apuração dos fatos", disse a dirigente da legenda.

O ex-juiz parcial Sérgio Moro, pré-candidato a presidente pelo Podemos, retirou seu apoio à candidatura de Arthur do Val a governador de São Paulo após a divulgação dos áudios. "Jamais dividirei meu palanque e apoiarei pessoas quem têm esse tipo de opinião e comportamento", afirmou.

Leia, abaixo, a nota do Podemos:

NOTA OFICIAL

Gravíssimas e inaceitáveis são as declarações do deputado estadual Arthur do Val, que foram divulgadas na imprensa. Não se resumem ao completo desrespeito à mulher, seja ucraniana ou de qualquer outro País, mas de violações profundas relacionadas a questões humanitárias, em um momento em que esse povo enfrenta os horrores da guerra. O Podemos repudia com veemência as declarações e, com base nelas, instaura de imediato um procedimento disciplinar interno para apuração dos fatos. Até este momento o partido não havia conseguido contato com o deputado, que estava em voo.

EXECUTIVA NACIONAL DO PODEMOS

RENATA ABREU

DEPUTADA FEDERAL E PRESIDENTE DO PODEMOS