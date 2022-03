Moro diz que lamenta declarações sexistas de Mamãe Falei: 'jamais dividirei palanque'

Apoie o 247

247 - O ex-juiz parcial e pré-candidato a presidente da República pelo Podemos, Sergio Moro, afirmou que "lamenta profundamente as graves declarações" de teor sexista atribuídas ao deputado estadual Arthur do Val (SP), pré-candidato ao governo de São Paulo pelo mesmo partido do ex-magistrado. O posicionamento do ex-juiz foi publicado pela coluna Painel.

"Jamais dividirei meu palanque e apoiarei pessoas quem têm esse tipo de opinião e comportamento. Espero que meu partido se manifeste brevemente diante da gravidade que a situação exige", afirmou.

O ex-juiz havia feito uma postagem no Twitter ignorando as declarações do parlamentar, que foi à Ucrânia junto com Renan Santos, membro do Movimento Brasil Livre (MBL).

Internautas cobraram a cassação do mandato de Mamãe Falei e acusaram o deputado de 'turismo sexual em meio à guerra' na Ucrânia, alvo de tropas russas.

