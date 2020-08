Mourão: explosão no Líbano foi ‘típico caso de negligência e imprudência’

247 - O general Hamilton Mourão disse que a explosão na região portuária de Beirute, capital do Líbano, “por enquanto, é um típico caso de negligência e imprudência”, à CNN. A explosão deixou centenas de mortos e milhares de feridos.

“Por enquanto, é um típico caso de negligência e imprudência ao guardar em área pública explosivos, incluindo o nitrato de amônio, base do ANFO, que é um explosivo instável e ultra potente”, disse.

Jair Bolsonaro disse nesta quarta-feira, 5, que o Brasil vai enviar ajuda ao Líbano. “O Brasil vai fazer mais do que um gesto, algo de concreto, para atender, em parte, aquelas dezenas de milhares de pessoas que estão em uma situação bastante complicada”, disse Bolsonaro no final de uma cerimônia no Ministério de Minas e Energia, afirmando que ligou para o embaixador do Líbano no Brasil.

