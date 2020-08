Explosão em Beirute matou 135 pessoas até o momento, informa governo do Líbano

247 - O Ministério da Saúde do Líbano informou no início da tarde desta quarta-feira (5) que ao menos 135 pessoas morreram em decorrência da explosão no porto da capital do país, Beirute, de acordo com a CNN Brasil. Segundo o governo local, cinco mil pessoas ficaram feridas e 300 mil estão desabrigadas. São centenas de desaparecidos.

O ministro da Saúde, Hamad Hassan, afirmou a uma emissora local que o número de vítimas ainda deve aumentar. “Há muitos desaparecidos. As pessoas estão perguntando no departamento de emergências sobre seus parentes, e é difícil realizar as buscas durante a noite porque não há eletricidade. Estamos enfrentando uma catástrofe real e precisamos de tempo para calcular a extensão dos danos”.

O ministro da Informação, Manal Abdel Samad Najd, anunciou nesta quarta que Beirute está em estado de emergência por duas semanas, podendo ser ampliado ainda o prazo. "A mais alta autoridade militar é imediatamente responsável por manter a segurança. O governo pediu ao Ministério do Trabalho e Transportes que tome as medidas necessárias para garantir as operações de importação e exportação, principalmente nos portos de Tíipoli e Sídon", disse o ministro.

Até o momento, a principal suspeita é de que 2.750 toneladas de nitrato de amônio armazenadas no porto podem ter causado a explosão.

