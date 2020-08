“Beirute inteira está destruída”, diz esposa de Carlos Ghosn, que teve casa aniquilada

A casa do ex-executivo da Renault-Nissan, Carlos Ghosn, em Beirute, no Líbano, foi completamente destruída após a explosão na região portuária da capital. Carole afirmou: “estamos todos bem, mas a casa está destruída. Beirute inteira está destruída” edit

247 - O ex-executivo da Renault-Nissan, Carlos Ghosn, teve a casa completamente destruída com a explosão em Beirute. O imóvel ficou conhecido globalmente por ter sido o ponto de encontro de jornalistas que foram cobrir a primeira aparição de Ghosn após sua chegada ao Líbano.

A reportagem do portal Uol destaca que “o executivo desembarcou no país em janeiro, alguns dias depois de ter fugido do Japão, onde estava em prisão domiciliar e era acusado de fraude pela Nissan.”

A matéria ainda acrescenta que “no começo do ano, Ghosn concedeu entrevista coletiva na qual classificou sua fuga do solo japonês como "decisão mais difícil" da vida e ressaltou que esperava apoio do governo brasileiro. Desde então, várias investigações foram conduzidas e pessoas que teriam facilitado sua fuga foram presas, mas pouca coisa mudou.”

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.