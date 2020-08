Local da explosão armazenava nitrato de amônia, diz ministro do Interior do Líbano

O ministro do Interior do Líbano, Mohammed Fahmi, disse que a substância estocada no porto de Beirute, que pode ter causado a explosão, era nitrato de amônia, altamente explosiva. Porém, ainda não se sabe a causa real do acidente edit

247 - Ministro do Interior do Líbano, o general aposentado Mohammed Fahmi disse ao portal árabe Al Jazeera que a substância estocada no porto de Beirute, que pode ter causado a explosão, era o nitrato de amônia, substância altamente explosiva. Porém, não se sabe ainda a causa do incidente, uma vez que o local ainda está inseguro para uma investigação de fato.

Anteriormente, o diretor da Segurança Geral Abbas Ibrahim disse à AFP que, segundo analisaram, havia “um armazém contendo materiais confiscados há anos, e parece que eram materiais muito explosivos".

A explosão atingiu diversos prédios, incluindo o prédio onde o ex-primeiro-ministro Saad Hariri vive, e ocorreu em meio ao aumento da tensão entre Israel e o Hezbollah. Todavia, oficiais israelenses negaram participação no ocorrido.

Autoridades do Líbano acreditam que a enorme explosão na capital do país foi causada por um acidente, e não pelo conflito entre Israel e Hezbollah. A explosão destruiu quase todo o porto de Beirute, centro das atividades econômicas do país, e deixou pelo menos 10 mortos e centenas de feridos.

Huge blast in Beirut just now! pic.twitter.com/hId8JhZMKV — Tobias Schneider (@tobiaschneider) August 4, 2020

Breaking: Video shows the aftermath of the explosion that rocked Beirut, Lebanon. Al-Arabiya reports that ‘hundreds’ of people are injured. pic.twitter.com/PbhbXtexsn — PM Breaking News (@PMBreakingNews) August 4, 2020

Confira o Boletin 247 sobre o assunto:

