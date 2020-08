Governo libanês atualiza número de vítimas da explosão: 73 mortos e 3.700 feridos

247 - O governo do Líbano, por meio do ministro da Saúde do país, Hamad Hassan, atualizou, segundo a CNN Brasil, o número de vítimas da explosão em Beirute nesta terça-feira (4). De acordo com Hassan, 73 pessoas morreram e outras 3.700 foram feridas.

Na explosão, paredes de prédios foram destruídas, janelas quebraram, carros foram virados de cabeça para baixo e destroços bloquearam várias ruas, forçando feridos a caminhar em meio à fumaça até hospitais.

A embaixada do Brasil na capital libanesa também foi atingida.

O ministro do Interior do Líbano disse que o Porto, local que originou a explosão, abrigava nitrato de amônia, substância altamente explosiva. Porém, não se sabe ainda a causa do incidente, uma vez que o local ainda está inseguro para uma investigação de fato.

