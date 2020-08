Israel nega participação em explosão no porto de Beirute, capital do Líbano

Em meio a conflitos com o Hezbollah, Israel nega envolvimento em explosão no porto de Beirute edit

247 - Um oficial israelense negou a participação do país na explosão que ocorreu no porto de Beirute, capital do Líbano, e deixou pelo menos 10 mortos e centenas de feridos. “Israel não tem nada a ver com o incidente”, disse o oficial que preferiu se manter anônimo.

A declaração foi publicada pelo portal árabe Al Jazeera, que reforçou que o ministro de Relações Exteriores de Israel, Gabi Ashkenadzi, afirmou à N12 que a explosão foi um “acidente” causado por um fogo.

A explosão teria como fonte um grande incêndio em um armazém de fogos de artifício, atingiu diversos prédios, incluindo o prédio onde o ex-primeiro-ministro Saad Hariri vive, e ocorreu em meio ao aumento da tensão entre Israel e o Hezbollah.

O chefe da segurança interna do Líbano negou a versão sobre os fogos de artifícios para a agência Al Jazeera e disse que a explosão ocorreu em um local com material químico de alto potencial explosivo, mas não necessariamente explosivos em si, que foram confiscados há anos pelo governo local. Com isso, aumenta-se a suspeita de que o incidente não tenha sido um mero acidente, mas algo estimulado. Segundo o ministro, a substância estocada no porto era nitrato de amônia, que é altamente explosivo.

